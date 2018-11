Rubano in un negozio, incastrati dalle immagini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati arrestati con l'accusa di ricettazione. Ma poi su di loro è piombata anche la contestazione di furto. Ad inastrarli per il furto in un negozio le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciale.Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18 un equipaggio della Volante del commissariato di Grottaglie, ha intercettato una Toyota Yaris, con al volante una 41enne grottagliese molta conosciuta alle Forze di Polizia per i suoi precedenti penali soprattutto in materia di reati contro il patrimonio.La donna alla vista della Polizia ha cambiare direzione di marcia, insospettendo i poliziotti che si sono messi al suo inseguimento.Dopo qualche minuto la donna ed il passeggero sono stati bloccati, nonostante il loro tentativo di fuggire a piedi. L'auto è risultata rubata e i due sono stati arrestati per ricettazione. Per loro, come si diceva, è arrivata anche la denuncia a piede libero per il furto nel terrazzo di un’attività commerciale del quartiere delle ceramiche. Ad incastrarli le immagini del sistema di videosorveglianza del laboratorio artigianale.