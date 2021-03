Hanno spaccato la vetrata dell'ingresso del "Dolce Caffè" nel centro di Taranto. Poi uno dei due malviventi si è infilato nel bar e dopo aver strappato il registratore di cassa è fuggito insieme al complice. Le fasi dell'assalto sono state riprese dalle telecamere di sicurezza del bar.

Per i ladri che hanno agito la scorsa notte un bottino magro. Ma per il proprietario che ha commentato sui social il furto, danni per migliaia di euro.

APPROFONDIMENTI VIDEO Taranto, la spaccata in scooter vista dalle telecamere

L'ASSALTO

L'assalto al bar della centralissima via Anfiteatro nel borgo di Taranto è scattato la scorsa notte. In azione due giovanissimi a bordo di uno scooter. Il mezzo è stato utilizzato come un ariete per sfondare la vetrata della porta d'ingresso del locale. Quella breccia aperta nella vetrata è stata utilizzata da uno dei giovanissimi malviventi per infilarsi all'interno. Il ragazzo, con il volto coperto dal casco, ha strappato il registratore di cassa ed è fuggito. All'interno erano custoditi pochi euro.

LE IMMAGINI