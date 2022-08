Il chiostro del Seminario si anima di luci e opere d'arte: ecco il video mapping

Si chiama “Chiostro di Luce” il progetto inaugurato da ArtWork che mira alla fruizione innovativa del chiostro del Seminario di piazza Duomo. Da domani (4 agosto), dalle 21 a mezzanotte, la visita al palazzo settecentesco si animerà grazie alla realtà aumentata del video mapping, la tecnologia che permette di proiettare luci, colori, video e immagini su una superficie rendendola dinamica. Una tecnica già usata in altre città per “arricchire” piazze e monumenti celebri e che adesso sbarca anche a Lecce coinvolgendo il Seminario che sarà trasformato in un gigantesco display decorato con arte, storia, architettura, fede e tradizioni della comunità leccese.