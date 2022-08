Cena e poi via senza pagare il conto: il ristoratore pubblica le loro foto

In cinque hanno mangiato antipasti e tagli di carne pregiata a sbafo per poi dileguarsi. E’ accaduto ieri sera nella macelleria–braceria “La buona Arrosteria” di Ceglie Messapica, dove il gruppo si è presentato per cenare senza pagare un conto del valore di oltre 400 euro.

La denuncia del titolare

Ma il titolare, Michele Urgese, ha scelto di non restare in silenzio ed oggi ha raggiunto la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Con lui ha portato le immagini, riprese dall’impianto di videosorveglianza interno alla macelleria, in cui si vedono bene i volti degli scrocconi che ordinano la carne da cuocere alla brace prima di sedersi al tavolo apparecchiato nell’area esterna allestita in via Teodorico. Un episodio simile si è verificato tempo fa nel ristorante “La taverna dei domenicani” di via Dante, nel centro storico. Anche in quel caso i titolari hanno denunciato gli autori della fuga organizzata per non saldare il conto, un uomo e una donna, individuati in seguito dalle forze dell'ordine.