Sbarco Open Arms, arrestati due scafisti. Uno ha solo 16 anni

Ultimo aggiornamento: 18:52

Dopo lo sbarco avvenuto martedì scorso al porto di Taranto dei 62 migranti arrivati a bordodella nave «Open Arms», sono stati individuati i presunti scafisti del gommone sul quale viaggiavano i profughi tratti in salvo dalla Ong spagnola. La Polizia di Taranto ha arrestato due giovanissimi di nazionalità gambiana, rispettivamente di 18 e 16 anni. Il maggiorenne è stato accompagnato in carcere, mentre il minore,già trasferito in un centro di accoglienza, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Le indagini sono a cura della Squadra Mobile di Taranto, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza.