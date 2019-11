Nuovo sbarco di migranti a Taranto, l'annuncio di Open Arms

Il porto di Taranto scelto nuovamente dal governo per uno sbarco di migranti. Ad annunciarlo è un tweet di Open Arms: "Le buone notizie vanno condivise. Scenderanno tutti a Taranto. Le condizioni del mare sono in miglioramento, speriamo di arrivare in porto domani mattina". Sono 62 le persone a bordo soccorse in mare che quindi transiteranno domani dall'hotspot di Taranto prima di essere trasferite altrove secondo gli accordi tra gli Stati europei. Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA