​Migranti, nave Open arms in navigazione verso Brindisi: a bordo 300 persone, tra cui donne incinte

È in navigazione diretta al porto di Brindisi una nave di Open Arms, con a bordo circa 300 migranti salvati nelle ultime ore in diverse operazioni nel Mar Mediterraneo. L' arrivo della nave è previsto per domenica.

Questa mattina, invece, c'è stato un incontro in prefettura a Brindisi per coordinare tutte le fasi di accoglienza dei migranti.

A bordo della Open Arms ci sono diversi minori non accompagnati ed alcune donne in stato di gravidanza. I migranti provengono da Eritrea, Egitto, Etiopia, Siria, Tunisia, Nigeria, Burkina Faso e Mali.