Non si ferma al posto di blocco, arrestato dopo un inseguimento a folle velocità

Non si è fermato all'alt dei carabinieri ed ha tentato la fuga a folle velocità in macchina. I militari, però, lo hanno bloccato e arrestato dopo un rocambolesco inseguimento andato avanti per diversi chilometri. Nella rete un 42enne di Massafra, in provincia di Taranto, che è finito ai domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga

La scorsa notte, i carabinieri di Massafra, poco prima dell'alba, hanno intimato l'alt al conducente di una Volkswagen bianca. L'uomo, invece di fermarsi per sottoporsi ai controlli, improvvisamente ha accelerato proseguendo a forte velocità, imboccando senza esitazione la strada statale che collega Crispiano a Montemesola. Durante l’inseguimento, il fuggitivo ha seriamente messo in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti, percorrendo a grande velocità numerosi incroci, incurante dei semafori rossi fino ad imboccare una strada sterrata senza uscita nel comune di Grottaglie.

L'arresto

Non avendo più via di fuga, ha tentato di dileguarsi, facendo inversione di marcia e puntando l’auto dei Carabinieri, ma i militari sono riusciti a bloccarlo. Il 42enne è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito, dove ha subito rifiutato di sottoporsi ai prelievi e ai controlli finalizzati ad appurare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, venendo perciò denunciato anche per guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope.