Novantenne contromano, caos in tangenziale a Lecce: schianto contro la Bmw e patente ritirata

Novantenne al volante, imbocca l’ingresso in tangenziale a Lecce contromano e va ad impattare con la sua auto contro un’altra vettura che sopraggiungeva. L’incidente stradale si è verificato ieri sera nei pressi dello svincolo per Melendugno e Vernole, lungo la tangenziale est di Lecce.

Un tratto contromano prima dell'impatto

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, la donna di 90 anni originaria di San Pietro in Lama, alla guida di una Nissan Micra, ha percorso un tratto di strada nel senso contrario di marcia, scontrandosi con una Bmw X3, condotta da un 72enne. Impatto per fortuna senza conseguenza per i due conducenti. Immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, per i due non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Il ritiro della patente



Al termine dei rilievi, i carabinieri hanno ritirato la patente di guida all’anziana automobilista.