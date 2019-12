"Picchiato da due uomini di colore". Ma era tutto falso

Ultimo aggiornamento: 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva denunciato di essere stato aggredito e picchiato da due uomini di colore. E quel racconto, rilanciato sui social, aveva scatenato le ire di centinaia di persone. Alla fine, però, si è accertato che quella denuncia era totalmente infondata. Sono stati gli uomini della squadra Mobile della Questura di Taranto a fare piena luce sull'episodio avvenuto nelle scorse settimane. Un tarantino di 28 anni, infatti, era giunto in ospedale con ferite al volto. Inizialmente aveva spiegato ai sanitari del 118 di essere caduto a causa di un malore, connesso ad una patologia di cui soffre. Al pronto soccorso, però, aveva cambiato versione spiegando di essere stato assalito e picchiato da due extracomunitari.A suo dire, la coppia di uomini di colore lo aveva aggredito e insultato mentre era alla fermata del bus, senza alcuna motivazione apparente. Il suo racconto, sin dall'inizio, aveva convinto poco gli agenti della Polizia. Troppi gli elementi a non quadrare. La certezza è arrivata visionando alcune immagini registrate dalle telecamere. Le sequenze hanno consentito di smentire quel racconto. A quel punto la stessa vittima ha cambiato versione, spiegando di essere andato in confusione dopo quel malore e il colpo subito alla testa nella caduta. E di aver creduto di aver subito un'aggressione. Pestaggio mai avvenuto.