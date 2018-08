Mancano i documenti sanitari, al macero una tonnellata di cozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cozze erano pronte per essere spedite, ma erano prive dei documenti relativi alla loro provenienza. Così è scattato il sequestro. E al macero è finita una tonnellata di cozze nere. Questo l'esito di un controllo effettuato dai carabinieri del comando provinciale, del N.A.S. e del gruppo carabinieri forestale di Taranto, con la collaborazione di personale del servizio veterinario dell’Asl del capoluogo, nell’ambito dei controlli straordinari nel settore agricolo e agroalimentare, forestale ed ambientale. La task force ha ispezionato un centro di spedizione di molluschi situato a Taranto. Durante il controllo, i militari hanno trovato una tonnellata di molluschi, in parte già confezionati in sacchi da 10 chili, ed in parte ancora in lavorazione, privi della documentazione commerciale e sanitaria che ne attestasse la provenienza e la tracciabilità. Il prodotto è stato sequestrato e distrutto, mentre per il titolare dell'attività è scattata una sanzione di 1500 euro.