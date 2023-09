L'auto finisce fuori strada e prende fuoco, turisti salvati dai passanti

L'auto finisce fuori strada e prende fuoco. A salvarli sono arrivati gli automobilisti di passaggio che li hanno aiutati ad abbandonare la vettura in fiamme. Sono vivi per miracolo i due turisti che viaggiavano nella macchina che ieri pomeriggio, intorno alle 15, è uscita fuori strada incendiandosi sulla San Pietro in Bevagna Manduria, in provincia di Taranto all’altezza della contrada «Campanedda». Per cause in corso di accertamento il conducente di una Renault Kangoo ha perso il controllo finendo nei campi dove l’auto si è rovesciata su un lato.

Il salvataggio

Ad aiutare i due ad abbandonare l’abitacolo quando le prime fiamme si sprigionavano dal vano motore sono stati degli automobilisti di passaggio che si sono fermati per soccorrerli.Immediati i soccorsi allertati dai testimoni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno assistito la coppia di turisti di origini abruzzesi trasportandola all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'intervento

Nel frattempo è arrivata la squadra dei vigili del fuoco che ha spento il fuoco residuo che ha distrutto completamente l’auto. I carabinieri e i poliziotti hanno dovuto interrompere la circolazione su quel tratto di strada sino a quando non è stato dato il via libera dai pompieri. I due settantenni stavano rientrando in Abruzzo dopo un periodo di vacanza trascorsa nelle marine di Manduria.