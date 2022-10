In casa droga per fabbricare mille dosi, arrestato dai carabinieri

Nascondeva della sua casa di Taranto cocaina e hashish per un valore di oltre 70.000 euro e per fabbricare più di mille dosi. La droga, però, è stata scovata e sequestrata l'altro giorno dai carabinieri del nucleo Investigativo di Taranto che hanno arrestato un 28enne tarantino con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il giovane, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere.

La perquisizione

I militari, grazie ad una accurata perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella camera da letto del tarantino più di 900 grammi di droga, ben confezionata grazie ad un macchinario, poi sottoposto a sequestro, in grado di mettere sottovuoto lo stupefacente e conservarlo in buste di cellophane. Nell’appartamento sono stati trovati, infatti, circa 800 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, nonché 650 euro in contanti.

Il tesoretto

Lo stupefacente, che è stato analizzato dal laboratorio analisi del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, avrebbe portato ad un guadagno stimato in 71.500 euro grazie alla vendita delle 1100 dosi ricavabili.