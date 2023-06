Controlli della Finanza tra parrucchieri e panifici: quasi la metà non emetteva lo scontrino

Non emettevano scontrini o fatture, così hanno ricevuto la "visita" della guardia di finanza di Taranto per una serie di controlli sull'intero territorio. Gli esercizi commerciali in questione vanno dai panifici ai parrucchieri, alle profumerie fino alle officine e alle rivendite per accessori per telefonia. Sono state individuate tra i Comuni di Statte, Massafra, Laterza, Martina Franca, San Giorgio Ionico e Carosino.

Le attività

Sono 34 i casi di omesso rilasscio di ricevute o scontrini fiscali su 80 attività ispettive della guardia di finanza effettuate nelle ultime due settimane. Quasi la metà delle attività è risultata irregolare