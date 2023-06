Abbigliamento, bigiotteria e oggestica non conformi: sequestrati 35mila prodotti

Articoli di abbigliamento, di bigiotteria, oggestica e accessori per la casa, in tutto oltre 35mila prodotti senza le indicazioni utili al consumatore sono stati messi sotto sequestro in vari controlli dalla guardia di finanza di Brindisi. La merce non riportava la denominazione legale o merceologica del prodotto, l'identità del produttore, il Paese di origine e le indicazioni in lingua italiana.

Le indagini delle Fiamme Gialle

A seguito delle indagini fatte dalle Fiamme Gialle sono stati segnalati all'autorità amministrativa competenete undici titolari delle attività oggetto di ispezione.

Ora toccherà ai finanzieri cercare di disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, oltre poi alle violazioni di carattere fiscale e doganale.

Il bilancio

Dall'inizio dell'anno in provincia di Brindisi sono stati sequestrati 47mila prodotti non conformi alle regole del codice del consumo, mentre sono stati segnalati 38 responsabili.