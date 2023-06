Circolo culturale mal frequentato: disposta la chiusura per 15 giorni

Nel pomeriggio di ieri 27 giugno 2023 gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno notificato al presidente pro-tempore di un circolo privato di Gallipoli, il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Lecce Andrea Valentino, di sospensione per 15 giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I controlli



Da mesi gli agenti del Commissariato monitoravano un circolo privato di Gallipoli che di ricreativo e culturale non aveva nulla, visto che dai controlli di polizia, prolungati nel tempo, è emerso soltanto l'aggregazione di soggetti noti alle Forze dell'Ordine, soprattutto per reati in materia di sostanze stupefacenti. Motivo per cui, dopo l'attività investigativa ed i controlli amministrativi il circolo è stato chiuso per 15 giorni.

Un provvedimento che non ha carattere punitivo, nei confronti del titolare della licenza, ma una funzione dissuasiva nei confronti dei soggetti indesiderati ai quali viene sottratta la possibilità di aggregarsi e turbare l'ordine pubblico e la sicurezza sociale. Lo stesso circolo risulta peraltro recidivo.

Pochi anni fa, infatti, era stato destinatario di un altro provvedimento di sospensione della licenza, per gli stessi motivi.