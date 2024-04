La denuncia: «Topi a scuola». E nel Salento l'istituto chiude per un giorno

Niente scuola per gli studenti della scuola primaria di Salice Salentino. A stabilirlo con i caratteri dell'urgenza, un'ordinanza emessa oggi, dal sindaco del comune nord-salentino Mimino Leuzzi, che ha di fatto disposto per domani, la chiusura del plesso scolastico della scuola primaria sita in via Lorenzo Roselli. Motivazioni chiare: lo svolgimento di una pulizia straordinaria ed una disinfestazione della stessa struttura pubblica.

Parrebbe, condizionale d'obbligo considerando la delicatezza e l'importanza della questione che vede coinvolti giovannissimi studenti che frequantano gli ambienti dello stesso plesso scolastico, secondo il caso sollevato da alcuni genitori e dal personale in servizio presso la stessa scuola, la presenza in alcune stanze ed armadietti porta oggetti, di alcuni animali tra cui alcuni topi. Da qui l'intervento immediato del primo cittadino Leuzzi che dopo aver precisato che è compito del Comune adoperarsi per garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti pubblici con periodiche attività di igienizzazione, al fine di assicurare la salubrità dei locali pubblici, considerando "che a seguito di controlli effettuati dagli uffici comunali è emersa la necessità di procedere ad interventi di pulizia e disinfezione straordinari dei locali del plesso scolastico della scuola primaria di via Lorenzo Roselli - precisa Leuzzi nell'ordinanza- ho ritenuto opportuno provvedere alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e del personale scolastico che quotidianamente utilizza il ridetto plesso scolastico, disponendone con urgenza la chiusura temporanea al fine di consentire l'espletamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell’intero edificio".

La precisazione del sindaco

In chiusura la rassicurazione di Mimino Leuzzi e la precisazione sulla sospensione delle lezioni. «Ho ritenuto necessario agire con urgenza al fine di garantire la salubrità dei locali scolastici; e per questo con apposita ordiannza sindacale ho disposto la chiusura del plesso scolastico di scuola primaria per il giorno 12 Aprile 2024 per l'epletamento di operazioni di pulizia e disinfezione demandando alla forza pubblica ed al comando di Polizia Locale il controllo sul rispetto della stessa ordinanza.

La chiusura del Plesso scolastico di via Roselli - precisa ancora Leuzzi in una ulteriore nota - si è resa opportuna per garantire la massima igiene dei locali scolastici. Già la settimana precedente, in seguito ad una segnalazione pervenuta dal personale scolastico, avevamo provveduto a effettuare una ulteriore disinfestazione del plesso in questione e delle aree esterne all'edificio, in aggiunta agli intervenuti di pulizia e sanificazione già ordinariamente calendarizzati dalla ditta Monteco che si occupa di espletare simili interventi.Questo ulteriore intervento è stato disposto solo per maggiore cautela e attenzione nei confronti degli alunni e del personale scolastico», conclude Luezzi.