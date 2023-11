Alimenti non tracciati e carenze igieniche: chiusi un bar e una pizzeria

Carenze igieniche nel bar e nella pizzeria: sospensioni e multe nel Tarantino.

Alimenti non tracciati in pizzeria: multa da 4mila euro

I provvedimenti sono stati adottati dal Sian dell’Asl dopo il controllo della Polizia che ha bussato alla porta di una pizzeria e di un bar della provincia di Taranto.

Gli agenti e i funzionari dell’Asl hanno riscontrato gravissime carenze igieniche degli ambienti e delle attrezzature.

Inoltre sono stati trovati circa 300 chili di alimenti finiti e semilavorati privi di etichettatura e tracciabilità, oltre ad un errato stoccaggio, non idoneo a prevenire un’eventuale contaminazione. Gli alimenti sono stati sequestrati ed è stata disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle idonee condizioni igienico sanitarie. Inoltre è scattata la sanzione di 4.000 euro.

Nel bar 20 venti chili di prodotti di dubbia provenienza

Stessa sorte per un bar pasticceria in provincia. In questo caso sono stati trovati 20 chili di prodotti privi di etichettatura e rintracciabilità. Per l’attività è stata decretata la sospensione e una multa di 2mila euro.