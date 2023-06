Persa la battaglia giudiziaria, via alla rimozione del gazebo dello storico ristorante

Cambia il volto della città di Gallipoli. Alla fine il ristorante La Puritate di Gallipoli dovrà rimuovere lo storico gazebo che si trova all'esterno della trattoria, a pochi passi dalla chiesa della Purità, nella città vecchia. La battaglia giudiziaria, durata diversi anni, ha visto soccombere la società titolare del ristorante che ora dovrà demolire il manufatto che da anni accoglie i clienti. Anzi, a dire il vero, la rimozione è già partita ieri.

La battaglia giudiziaria

La battaglia giudiziaria si è conclusa davanti al Consiglio di Stato.

Il gazebo, realizzato in legno e vetro, occupa una superficie di circa 50 metri. Era stato realizzato qualche decina d'anni fa sulla base di un permesso stagionale, come tutte le strutture che sorgono nel centro storico. Durante l'inverno, però, non è stato mai rimosso e da qui è partita la battaglia.

Contro l'ordinanza di demolizione della Polizia Locale la società che gestisce la trattoria ha fatto ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, ma non c'è stato nulla da fare: la rimozione del gazebo con tettoia è iniziata ieri e proseguirà nei prossimi giorni. Intanto, si mormora che lo storico ristorante potrebbe cambiare locatione e spostarsi un po' più in là, sempre sulla riviera: senza il gazebo esterno, troppo pochi i tavoli interni per poter continuare a portare avanti l'attività in quei locali.