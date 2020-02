Droga e armi, in quattro finiscono in carcere

Sei provvedimenti restrittivi, quattro dei quali in carcere. Questi i numeri dell'operazione messa a segno alle prime luci dell'alba di questa mattina dai carabinieri della compagnia di Castellaneta, in collaborazione con i militari del comando provinciale di Taranto e del nucleo cinofili di Modugno. Il blitz si è sviluppato nei comuni di Ginosa e di Laterza ed ha portato alla notifica delle misure cautelari decretate dal gip presso il Tribunale su richiesta della procura di Taranto. Dei sei indagati colpiti dai provvedimenti restrittivi, quattro sono finiti in carcere, uno ai domicliari, mentre per l'ultimo è scattato il divieto di avvicinamento alle vittime.

L’indagine, denominata Latentia, ha preso il via nel febbraio dello scorso anno anno e ha consentito di individuare i responsabili di un tentativo di estorsione, di vari episodi di spaccio e detenzione di stupefacenti, e di detenzione e porto abusivo di armi.

