Droga, estorsioni e armi: maxi blitz con 37 arresti

Ultimo aggiornamento: 13:47

I carabinieri stanno eseguendo, a Brindisi e provincia, due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 37 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso il comando provinciale carabinieri di Brindisi. Le indagini partono da due episodi e indagini indifferenti: l’omicidio di Cosimo Tedesco, del novembre del 2014, ed il ferimento di Damiano Truppi nel novembre del 2017. Due inchieste che si incrociano e che hanno consentito l'esecuzione di due ordinanze di custodia caultelare.I nomi degli arrestati: Cosimo Andriulo, Marcello Campicelli, Ivano Cannalire (già detenuto), Pamela Cannalire, Luigi Carparelli, Vitantonio Cocciolo, Alessandro Coffa (già in carcere a Taranto), Angela Coffa, Annarita Coffa, Francesco Coffa (37 anni ), Francesco Coffa (39 anni) già detenutio, Marco Curto, Fabrizio D’Angelo, Renato DE Giorgi (già in carcere in Grecia), Rosaria Lazoi, Abele Martinelli e Enrico Mellone. Ai domiciliari: Giovanni D’Amico, Giovanni De Benedictis (già deternuto), Anna Gianniello, Piero Lo Monaco (di Carovigno), Monica Mangione, Giovanni Patisso, 56 anni di Oria, Maria Petrachi, 33 anni di Brindisi, Nicola Pierri, 51 anni di Brindisi, Alessandro Polito 39 anni di Brindisi, Giuseppe Prete, 28 anni di San Vito dei Normanni, Cosimo Remitri, 29 anni di San Vito dei Normanni, Alessio Romano, 35 anni di Brindisi, Andrea Romano, 34 anni di Brindisi, Vito Simone Ruggiero, 30 anni di Brindisi, Cosimo Schena, 29 anni di Brindisi, Cosimo Schena, 48 anni di Brindisi, Francesco Soliberto, 34 anni di Brindisi, Marika Stasi, 37 anni di Brindisi, Gianluca Volpe, 23 anni di Brindisi, Mario Salvatore Volpe, 25 anni di Brindisi.