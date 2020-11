Covid, undici ore in ambulanza prima del ricovero

Positivo al Covid 19, da giorni un 57enne era in cura domiciliare fino a quando le sue condizioni di salute si sono aggravate domenica mattina. L'intervento d'urgenza del 118 però, si è scontrato con le undici ore trascorse in ambulanza dal paziente in attesa di ricovero.

E' accaduto all’ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria e a denunciare l’episodio sui social, è stato l'avvocato Mirko Giangrande, figlio del malcapitato.

"In una di quelle ambulanze c’è mio padre, non da cinque minuti, ma da sette ore con la prospettiva di passarci tutta la notte, sdraiato sulla barella, da solo, lontano dai parenti e dagli affetti più cari, con gli occhi fissi in alto, in compagnia solo della macchina dell’ossigeno. Non si capisce che fine debbano fare, intanto le ambulanze si ammassano. Se non muori di Covid, dovrai vedertela con la sanità pugliese. E in quelle ambulanze potreste esserci tutti voi".

Il post è stato scritto nel pomeriggio quando erano trascorse sette ore, ma il ricovero è avvenuto dopo ben undici ore di attesa.

Ultimo aggiornamento: 13:38

