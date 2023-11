Controlli a tappeto, la Finanza scova 19 lavoratori in nero

Sono 19 i lavoratori in nero scovati dalla Guardia di Finanza di Taranto nel corso dei controlli condotti negli ultimi giorni nel capoluogo e in alcuni comuni della provincia jonica. Contestualmente i miltari delle Fiamme Gialle hanno indivduato anche un lavoratore irregolare e hanno segnalato e sanzionato 11 datori di lavoro. Per una delle attività commerciali al centro delle verifiche è stata anche richiesta la sospensione dell'attività.

Le verifiche

I controlli condotti dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, agli ordini del colonnello Massimiliano Tibollo, si inquadrano nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio e hanno riguardato attività commerciali situate nei comuni di Taranto, Crispiano, Mottola, Grottaglie, Manduria e Maruggio.

La richiesta

Come accennato, alla luce delle violazioni riscontrate, i finanzieri hanno richiesto all'ispettorato del lavoro un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa. "Il lavoro sommerso - hanno spiegato dal comando provinciale - pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di “struttura”, fiscali, organizzativi e del lavoro, per massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri".