Nuova caserma per il nucleo di polizia economico finanziaria (Pef) e del gruppo della guardia di Finanza di Lecce. La sede intitolata al finanziere (medaglia di bronzo al Valor Militare, alla memoria) Alfredo Tramacere, (nato nel comune di Lequile), in precedenza sede del convento San Francesco, nonché in seguito della casa circondariale del capoluogo è stata inaugurata ieri mattina. La cerimonia ha avuto inizio con la resa degli onori al Comandante interregionale dell’Italia Meridionale della guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Vito Gianpaolo Augelli, accompagnato dal comandante regionale Puglia generale di divisione Fabrizio Toscano, che hanno preso posto tra le autorità politiche, civili, religiose e militari intervenute all’evento e ai familiari del decorato giunti da varie parti d’Italia. Presente anche il già procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta.

L'inaugurazione

Quindi è intervenuto il comandante provinciale della guardia di Finanza di Lecce, il colonnello Stefano Ciotti:«Al militare Tramacere va il pensiero più rispettoso, l’attaccamento al dovere che ha manifestato è motivo di orgoglio per l’istituzione e per i valori fondanti a cui essa si ispira».

A seguire i saluti del provveditore interregionale alle opere pubbliche, Placido Migliorino, del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, nonché del comandante interregionale dell’Italia Meridionale, i quali hanno sottolineato l’importanza del nuovo presidio realizzato grazie all’azione sinergica del corpo e del provveditorato alle opere pubbliche.

La cerimonia, alla quale hanno preso parte quattro classi di scuola primaria di Lecce (secondo circolo De Amicis e quarto circolo didattico “Sigismondo Castromediano”), è proseguita con il taglio del nastro da parte della madrina Fernanda Maria Tramacere, nipote del finanziere Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Tra gli ospiti anche il cantante Albano Carrisi. L’arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia ha proceduto alla benedizione della caserma e della targa commemorativa intitolata al finanziere Alfredo Tramacere, morto in circostanze eroiche il 10 marzo 1949, a Senafè (Eritrea).

L’evento si è concluso con una l’esibizione della Fanfara della legione allievi della guardia di Finanza di Bari e con l’alza bandiera sulle note dell’inno nazionale.

