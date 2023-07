Taranto, la denuncia dei sindacati: «I lavoratori dell'igiene urbana cadono come birilli per il caldo. Condizioni vergognose»

«Tra gli 800 lavoratori del servizio di igiene ambientale di Taranto e provincia si sta verificando una vera e propria ecatombe. Cadono come birilli a causa di colpi di calore, collassi, gravi squilibri idrominerali e sincopi, perché costretti a lavorare spesso in fasce orarie dalle temperature elevate e senza le adeguate contromisure di prevenzione previste dall'Inail per le lavorazioni in 'ambienti severi caldì a forte impatto, per lo stress termico ambientale, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e sulla loro stessa efficienza».

La denuncia è di Mimmo Sardelli, segretario generale della Fp Cgil di Taranto, sindacato che «in questi giorni - spiega - ha scritto a tutte le aziende pubbliche e private deputate al servizio e alla gestione della raccolta rifiuti per tentare di correre ai ripari».

«Condizioni di lavoro vergognose»

Il servizio, osserva Francesco Achille, coordinatore provinciale Igiene Ambientale della Fp Cgil Taranto, «è strategico e indispensabile e per questo ci aspetteremmo una responsabilità maggiore verso chi ci consente di vivere in condizioni di civiltà.

Invece fa vergognare la condizione di lavoro di chi è costretto a stare sotto il sole per tutto il turno di lavoro, a condurre mezzi di servizio che nel 2023 continuano a non essere climatizzati o chi assurdamente, come se fossimo in un qualsiasi sobborgo africano, continua a non avere accesso, nè sui mezzi nè in azienda, ad una fonte di acqua potabile che invece andrebbe garantita ai lavoratori». In una nota inviata a tutte le aziende del settore, il sindacato chiede «una organizzazione di turni di lavoro prevalentemente in orari notturni o semi-notturni, in grado anche di garantire maggiori pause in luoghi freschi e ombreggiati, la messa a disposizione di mezzi per il trasporto refrigerati e acqua».