Pagamenti in nero e poca sicurezza: piovono le multe per i cantieri edili

Ammende e violazioni amministrative per 250mila euro sono state comminate dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Taranto a seguito di controlli a cantieri edili e stradali di tutta la provincia. Su 19 ispezioni solo 5 sono risultati regolari. Nei cantieri erano presenti quasi 120 lavoratori alle dipendenze di 36 imprese. Sedici persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria.

Sicurezza e pagamenti in nero: i punti critici

Le carenze riscontrate hanno riguardato il mancato adempimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuati 13 lavoratori pagati in nero. In particolare, in alcune imprese non erano state effettuate le visite mediche agli operai, che, in alcuni casi, non avevano neanche partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza. Alcuni ponteggi non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza e, pertanto, sono stati sospesi i lavori in 13 cantieri.