Cade da 4 metri, grave una contorsionista

Grave incidente a Taranto durante le prove del circo: in una brutta caduta da 4 metri è rimasta gravemente ferita una contorsionista di 15 anni, l’artista più giovane del circo di Sandra Orfei, che ha riportato fratture al bacino e ad alcune vertebre. Soccorsa dal 118, è ora ricoverata nel reparto di ortopedia dell’ospedale Santissima Annunziata. La giovanissima artista ha debuttato nello spettacolo circense a soli dieci anni con il suo numero di contorsionismo e hula hoop.L’incidente, di cui non si conoscono i particolari, è avvenuto nel pomeriggio mentre gli artisti stavano provando la scaletta dello spettacolo serale e la contorsionista, per cause sconosciute, è precipitata da un’altezza di circa quattro metri. Sempre secondo il racconto dei testimoni, la caduta è avvenuta in piedi. Crollata al suolo, la quindicenne è rimasta immobile accusando dolori alla schiena e alle gambe. Immediatamente soccorsa dai presenti, è stata poi affidata alle cure del personale del 118 e sottoposta ad esami Tac e radiografici.Sull’episodio indaga la polizia e i tecnici dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro della Asl che stanno valutando possibili responsabilità per l’omissione di forme di tutela antinfortunistica.