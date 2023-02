Circo Orfei, altri problemi in Salento: mancata autorizzazione, sigilli alla struttura di Copertino

Non c’è pace per il circo “Amedeo Orfei” in Salento. Disposti i sigilli alla struttura dalla Polizia locale di Copertino.

Dopo l’aggressione della tigre al domatore Ivan Orfei durante lo spettacolo dello scorso 29 dicembre, che costò al 31enne il ricovero in ospedale a Lecce, con tanto di polemica social, e al circo la sospensione degli spettacoli, un nuovo stop ha interessato l’attività circense della famiglia Orfei.

Il circo arrivato a Copertino nei giorni scorsi, nell’area del campo sportivo di via Lecce, dopo i primi spettacoli di sabato e domenica scorsa, è stato raggiunto dagli agenti di Polizia locale della città che ne hanno disposto la sospensione delle attività e applicato i sigilli all’area per mancanza di autorizzazione del Suap (Sportello unico per le attività produttive) comunale.

Il provvedimento

Alla base del provvedimento amministrativo ci sarebbe una carenza di documentazione. Domattina in Comune è prevista la commissione di vigilanza per valutare il caso e decidere sul futuro del circo a Copertino. Intanto però le luci del circo sono tornate a spegnersi per la seconda volta in poche settimane.

“Ancora un problema con la burocrazia – sottolinea Ivan Orfei. I Comuni hanno paura a rilasciare le autorizzazioni, ma noi vogliano solo lavorare per poter vivere e dare da mangiare alla nostra grande famiglia, animali compresi”.