Caos al pronto soccorso, aggredisce medico e poliziotti: arrestato

Ha minacciato un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Taranto con un pezzo di lattina a forma di coltello. E poi si è scagliato sui poliziotti piombati in ospedale in soccorso dei sanitari costretti a fare i conti con quel malintenzionato. Protagonista dello sconcertante episodo un tarantino di 53 anni, conosciuto come tossicodipendente. L'uomo è stato arrestato ed è finito in carcere.

L'aggressione

Il malintenzionato, l'altra sera, ha seminato il panico nel pronto soccorso dopo che i medici avevano deciso di dimetterlo.

A suo dire era stato visitato solo in maniera superficiale e per questo ha aggredito verbalmente il personale sanitario, minacciando il medico con quel pezzo di lattina tagliente.

L'arresto

Il tarantino ha anche minaccato atti di autolesionismo nel caso in cui non fosse stato sottoposto ad un check up completo. All'arrivo dei poliziotti, l’uomo si è alzato dal lettino e si è diretto verso le porte scorrevoli del nosocomio, danneggiandole a testate e urlando contro gli agenti. Poi li ha aggrediti a calci e pugni. A quel punto è stato arrestato con le accuse di minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.