Aggredisce la moglie davanti agli occhi dei figli, arrestato dai carabinieri

Ha minacciato la moglie prima con un coltello e poi con una pistola. Solo l'ultima di una lunga serie di aggressioni che però ha spinto la vittima a denunciare. Così per un pregiudicato di 44 anni di Massafra, in provincia di Taranto, è scattato l'arresto eseguito dai carabinieri. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia a mano armata.

La denuncia

La vittima si è presentata in lacrime l'altro giorno nella caserma dei carabinieri di Massafra. Ha denunciato una serie di violenze verbali e psicologiche che era costretta a patire da tempo (da oltre venti anni) ad opera del marito. La donna ha parlato di una relazione difficile, di un rapporto coniugale, che negli ultimi anni si era fatto insopportabile, soprattutto a causa dell’abuso di alcool dell’uomo. Le discussioni prima saltuarie, poi divenute quasi continue, sarebbero sfociate in vere e proprie aggressioni verbali, frasi ingiuriose e minacce, anche alla presenza dei figli.

L'aggressione

Nell’ultimo episodio, l’uomo avrebbe minacciato di morte la moglie, prima con un coltello e poi addirittura di una pistola. Dopo la denuncia i carabinieri hanno perquisito la casa e la macchina dell'uomo arrestato. Nell'abitazione è stata rinvenuta una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, che è stata sequestrata. All’interno dell’autovettura nella disponibilità , invece, è stato rinvenuto un martello di grosse dimensioni, anche quest’ultimo sottoposto a sequestro.