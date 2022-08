Strappa la collanina d'oro all'anziana donna che le dava l'elemosina: arrestata 29enne

Quando si vedevano in chiesa, le dava spesso piccole somme di denaro per aiutarla. Un'anziana donna era solita aiutare una ragazza di 29 anni di origine rumene: quando qualche giorno fa si sono viste nuovamente presso la parrocchia, però, la giovane ha finto di abbracciarla strappandole la collanina d'oro. È stata però beccata grazie all'aiuto di un passante che aveva assistito alla scena.

I fatti

I poliziotti della Squadra Volante di Taranto sono intervenuti, nei giorni scorsi, per la segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura 113 di uno scippo di una collana ai danni di un’anziana. Il richiedente, che ha inseguito a piedi la presunta autrice del furto, è rimasto in linea con la Sala Operativa per dare indicazioni precise sugli spostamenti della donna. Quest’ultima, infatti, veniva subito dopo intercettata, da una pattuglia della Squadra Volante.

La giovane, una 29enne di origini rumene, è stata trovata in possesso di una collana con il gancio di chiusura rotto che aveva nascosto all’interno del passeggino ove trasportava la figlioletta. La donna è stata condotta presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito e la figlioletta è stata affidata al suo compagno. L’anziana vittima ha raccontato agli agenti che quella mattina come di consueto si era recata in chiesa per assistere alla Santa Messa domenicale. Al termine della funzione è stata avvicinata dalla predetta giovane, già nota alla vittima perché in diverse occasioni le aveva dato piccole somme di danaro, che trasportava nel passeggino una bambina piccola.

L'inseguimento

La ragazza ha raccontato alla donna che il coniuge era deceduto e necessitava di denaro. L’anziana, che nel frattempo aveva raggiunto la propria abitazione, le ha risposto di non avere soldi con sé. La giovane, seguendola per le scale, si è offerta di accompagnarla fino alla porta d’ingresso, ma di fronte al rifiuto dell’anziana, l’ha abbracciata e con una manovra fulminea le ha strappato dal collo la collana di oro, dandosi, subito dopo a precipitosa fuga. La vittima, in forte stato di agitazione, è corsa in strada per chiedere aiuto. Un uomo che stava transitando in zona in compagnia del suo cane, ha notato tutto e ha inseguito la donna contattando immediatamente la Sala Operativa 113. La vittima, sporta la denuncia del furto patito, ancora in stato di choc è stata trasportata dall’ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria per la convalida, la 29enne è stata arrestata perché presunta responsabile del reato di furto con strappo e posta agli arresti domiciliari. La collana è stata restituita alla anziana vittima.