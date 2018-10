Spunta la tassa per il matrimonio al Comune: fino a 350 euro a carico di chi vuole sposarsi nelle sedi municipali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia la guerra del wedding a Ginosa. L'amministrazione comunale ha infatti introdotto il regolamento per lo svolgimento dellle cerimonie matrimoniali nelle proprie sedi. Ed è spuntata quella che l'opposizione ha definito "la tassa sui matrimoni". In pratica, stando al nuovo regolamento approvato, i "nubendi" dovrammo versare da un minimo di 100 euro se il matrimonio è celebrato nei giorni infrasettimanali al Palazzo della Cultura a 200 euro in sedi distaccate dell’Ufficio di Stato Civile.Inoltre si pagheranno 100 euro se si utilizza la Sala Consiglio o la Sala Giunta o la Sala Delegazione di Marina di Ginosa il Sabato dalle ore 10 alle 12; 150 se si utilizza il Palazzo della Cultura o 200 euro per sedi distaccate dell’Ufficio di Stato Civile. E se i promessi sposi non sono residenti nel Comune le tariffe arriveranno fino a 350 euro.Ne è scaturita una polemica tra l'opposizione guidata da Forza Italia e l'amministrazione pentastellata guidata dal sindaco Parisi. Si aspettano ora le reazioni di quanti avevano programmato di sposarsi civilmente nelle sedi comunali.