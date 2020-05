Spari ai Tamburi: colpi contro un portone

Momenti di paura stamattina al rione Tamburi di Taranto. Intorno a mezzogiorno alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un portone, in via Orsini, nel centro della popolosa borgata.



Non ci sono stati feriti. Stando a quanto si è potuto sapere in una prima ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe sparato per gelosia nei confronti della ex moglie e del nuovo compagno della donna. L'ex marito avrebbe esploso i colpi di pistola dalla sua auto, poi fuggendo a velocità sostenuta.





La vettura è stata intercettata da una pattuglia della Polizia di Stato che si trovava proprio a poca distanza per normali controlli nella zona. Ne sarebbe scaturito un inseguimento. I poliziotti sono sulle tracce dell'autore della sparatoria in pieno giorno. Solo per pura casualità non ci sono stati feriti nè vittime. Sul posto anche gli agenti della Polizia scientifica e della Polizia locale di Taranto. Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA