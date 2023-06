San Marzano, la giunta del sindaco Leo: quattro assessori e tanto spazio alla cultura. Talò vice sindaco

Varata la nuova giunta. Prende così il largo l'amministrazione Leo che, senza mezzi termini, punta sulla promozione del territorio e sulla cultura. Lo si evince dagli assessorati che il sindaco Francesco Leo ha assegnato ieri. Sono ben tre infatti, i neo amministratori che, da diverse sfaccettature, dovranno occuparsi di cultura. Al 25enne, Francesco Caiazzo è stata affidata la cultura tecnologica e moderna, le politiche giovani ed i fondi Pnrr. A Lorenzo Lonoce quella tradizionale, popolare, lo sport ed il turismo. A Mina Di Maggio l'istruzione, l'edilizia scolastica, i lavori pubblici ed il bilancio. Sarà invece, Rosaria Talò a ricoprire l'incarico di vice sindaco ed assessore alle politiche sociali. Il primo cittadino terrà per sé invece, il contenzioso, la sicurezza urbana, l'ambiente e la polizia locale.

Le deleghe

Due inoltre, i consiglieri comunali delegati, Rossella Montanaro all'urbanistica, decoro, arredo urbano e mobilità, mentre Maria Ferrante all'agricoltura, partecipazione, cittadinanza attiva e volontariato. «Non è un caso l'aver voluto distinguere i diversi aspetti culturali, dall'innovazione alle tantissime tradizioni locali, perché ritengo che si debba ripartire proprio da lì per il bene del nostro territorio.

Gli assessori ed i consiglieri comunali sono stati individuati in base alle loro competenze e caratteristiche individuali. Siamo una grande squadra precisa il sindaco Leo e sono convinto che lavoreremo con impegno, come già stiamo facendo da quando siamo stati eletti. È una giunta fresca, giovane e capace guidata da entusiasmo, idee e proposte concrete». Di sicuro, la macchina amministrativa è complessa ma il sindaco Leo non teme le sfide. «Ci siamo messi subito all'opera e vogliamo partire da una nuova immagine del paese, attraverso una serie di interventi mirati e immediati che riguardano l'arredo ed il decoro urbano. Inoltre, ci stiamo concentrando sul cartello estivo, su un campus per i più piccoli e sulla raccolta differenziata».