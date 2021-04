Esclusi dai sostegni, protestano i lavoratori agricoli a Taranto. Consegnato al prefetto un documento per sollecitare la vertenza

Potrebbe essere decisiva la prossima settimana per l’imminente futuro dei 27mila lavoratori agricoli della provincia di Taranto. Questa mattina hanno tenuto un partecipato e riuscito sit in di protesta davanti al Palazzo della Prefettura contro l’esclusione dal decreto Sostegno e per il rinnovo del contratto provinciale. Il capo di gabinetto della Prefettura jonica, la dottoressa Maria Luisa Ruocco, ha recepito le loro istanze, impegnandosi a riferire tutto al prefetto Demetrio Martino già lunedì.

La nota dei sindacati

Durante il presidio di protesta i lavoratori hanno contestato «l'esclusione» dal decreto Sostegni varato dal governo per fronteggiare la crisi economica derivata dalla pandemia e per il rinnovo del contratto provinciale per operai agricoli e florovivaisti.

«L’intenzione - ha fatto sapere la dottoressa Ruocco ai segretari provinciali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, Lucia La Penna, Antonio La Fortuna e Antonio Trenta, ricevuti al termine della protesta - è quella di far pervenire a Roma un documento per sollecitare una rapida soluzione della vertenza ed in modo particolare per chiedere chiarimenti sull’esclusione dei lavoratori agricoli dai sostegni concessi dal governo nazionale a quelle categorie che hanno perso produttività a causa della pandemia sanitaria da covid 19».

“E - precisano Trenta, La Penna e La Fortuna - nel caso specifico dei lavoratori agricoli, parliamo di oltre due milioni di giornate di lavoro non effettuate rispetto allo scorso anno». Per quanto riguarda invece le problematiche locali, e in modo specifico il mancato rinnovo del contratto provinciale del lavoro, le cui trattative procedono estremamente a rilento nonostante siano già stati abbondantemente superati i termini di scadenza, dalla Prefettura è stata espressa la volontà di contribuire ad accelerare l’iter, anche attraverso una convocazione presso il locale Palazzo del Governo di tutte le parti interessate, sia quelle datoriali che quelle sindacali e associative.

Al prefetto i sindacalisti oggi hanno consegnato un documento aggiungendovi anche la richiesta di intensificare i controlli sui campi per verificare il regolare svolgimento delle attività lavorative e, soprattutto, il rispetto delle disposizioni anti covid.

«Siamo molto soddisfatti - dichiarano all’unisono Antonio Trenta, Lucia La Penna e Antonio La Fortuna - del resto non avevamo dubbi in merito al fatto che la Prefettura avrebbe dato ascolto alle nostre istanze. Già in diverse occasioni, soprattutto da quando ha avuto inizio la pandemia, abbiamo potuto contare sulla vicinanza del prefetto Demetrio Martino».