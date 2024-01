Marcia dei trattori e presidi permanenti: la protesta degli agricoltori continua. Foto e Video

Dopo le manifestazioni a Bari e a Foggia nei giorni scorsi e a Lecce ieri, trattori oggi a Carovigno per un presidio di protesta del movimento spontaneo di agricoltori del nord Brindisino.



L'appuntamento è in Largo Machiavelli. Il presidio permanente si terrà dalle 8 alle 20 nell'ambito della mobilitazione nazionale in corso in tutta la Penisola da giorni. Riforma della Pac, costi di produzione, calamità e fitopatie, concorrenza sleale e burocrazia: questi alcuni dei temi che saranno affrontati anche a Carovigno durante la giornata di protesta che gli organizzatori assicurano sarà pacifica. Al centro dell'iniziativa da parte del comparto agricolo salentino anche le problematiche legate all'emergenza xylella. «Difendiamo il nostro prodotto, è un problema di tutti», dicono i promotori dell'iniziativa.