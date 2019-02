Prende a bastonate un minorenne dopo aver annunciato "l'impresa" su Instagram: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse una parola di troppo o uno sguardo sgradito in un bar. Sta di fatto che la "lezione" gliel'ha prima annunciata su Instagram e poi l'ha messa in atto. I Carabinieri della Stazione di Maruggio hanno per questo arrestato, nella flagranza dei reati di lesioni personali aggravate e di porto abusivo di arma impropria, un 19enne di Torricella. Il quale, dopo aver postato sui social network la sua foto mentre impugnava un bastone in legno, si è recato, durante l’orario di uscita degli studenti, nei pressi di un Istituto scolastico superiore di Maruggio dove, per futili motivi, ha colpito con l’arma impropria un 17enne del posto. I militari, allertati sul numero di emergenza 112, si sono portati immediatamente sul posto sorprendendo l'aggressore mentre stava ancora brandendo il bastone.Il 19enne condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e per porto abusivo di arma impropria, su disposizione del pm di turno, Rosalba Lopalco. Attualmente si trova nel carcere di Taranto.Il minorenne trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Manduria è stato dimesso con giorni 15 di prognosi.