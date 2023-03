E' stata finalmente affidata la progettazione definitiva del Parco della Salina Piccola. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale di Taranto, sottolineando che, con l’aggiudicazione dell’incarico di redazione del progetto definitivo, la riqualificazione delle aree verdi del quartiere Salinella compie un importante passo in avanti.

Il progetto

Si tratta di un pezzo del più ampio intervento che, insieme con la realizzazione del “Parco sportivo dei XX Giochi del Mediterraneo”, trasformerà questa porzione di città nell’area di verde pubblico più grande di Taranto, componendo la spina dorsale del versante orientale della “Green belt”.

La progettazione, finanziata con le risorse del bando “Italia City Branding” vinto dall’Amministrazione Melucci, ha un valore pari a circa 260mila euro ed è stata assegnato al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Its s.r.l., Pan Associati s.r.l., Xaler Engineering s.r.l. e dal geologo Luigi Chiffi. Anche la gara per la progettazione del “Parco sportivo dei XX Giochi del Mediterraneo” è in fase avanzata e sarà presto perfezionata l’aggiudicazione dell’incarico.

«Questo è un ulteriore segnale positivo, – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – le progettazioni dei tanti interventi programmati procedono speditamente». Il primo cittadino ha precisato, inoltre, che «questo intervento si integrerà con quello per la mitigazione del rischio idraulico del quartiere, per il quale si è recentemente conclusa in senso favorevole la conferenza dei servizi e che, una volta realizzato, consentirà l’innesto ottimale anche degli interventi che riguardano gli impianti per i Giochi del Mediterraneo previsti alla Salinella, come il nuovo stadio Erasmo Iacovone». A questo proposito, il 10 marzo si terrà la conferenza dei servizi per avviare la progettazione dell’opera.

Il sindaco ha, infine, affermato: «Senza progetti non si può nemmeno immaginare una Taranto diversa, ma noi siamo tenacemente al lavoro per rendere concreta questa prospettiva». Anche l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Taranto Mattia Giorno ha evidenziato l’importanza dell’intervento per il futuro della città: «È un ulteriore importante passo in avanti per il quartiere Salinella. L’avvio della progettazione per il Parco della Salina Piccola è il mantenimento di un impegno preso dall’Amministrazione Melucci con i cittadini del quartiere per migliorare la vivibilità e rendere la Salinella un quartiere green pronto per accogliere i Giochi del Mediterraneo del 2026». L’amministratore cittadino ha, inoltre, ricordato che «insieme con questo è in corso la redazione del progetto esecutivo dell’intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico, oltre che il cantiere già avviato per la raccolta differenziata pneumatica e tutte le attività in corso per lo sviluppo dell’impiantistica in vista dei Giochi del Mediterraneo». Prosegue, dunque, l’impegno dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto denominato “Ecosistema Taranto” messo a punto per condurre la città e l’intera provincia jonica verso quella transizione economica, culturale e sociale sempre più invocata dalla popolazione.