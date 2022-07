Palagiano saluta Vittorio, il cittadino più longevo: aveva 102 anni

Si è spento ieri il cittadino più longevo di Palagiano, il 102enne Vittorio Pulimeno. Classe 1919, il 22 dicembre avrebbe dovuto compiere 103 anni. Originario di Corigliano d’Otranto, comune di circa 5700 abitanti in provincia di Lecce, si è trasferito a Palagiano nel 1950; pensionato dal 1985 dopo aver svolto per tanti anni l’attività di capocantiere Anas.

Il commento del sindaco

«La notizia ha colpito l’intera comunità. Il nostro Vittorio Pulimeno ci ha lasciati. A centodue anni - ha commentato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna - restava un punto di riferimento essenziale per noi tutti, con la sua eleganza, la sua lucidità, la sua umanità, il suo esempio. È stato bello condividere momenti della nostra vita, conserveremo ricordi intimi e personali. Resterai il nostro nonno, in giro per Palagiano in bicicletta. Addio Nonno Vittorio, grazie per quanto hai saputo donarci in vita. Alla famiglia Pulimeno le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale di Palagiano».

La sua vita in un racconto su Quotidiano

In una recente intervista rilasciata al Quotidiano, il compianto Vittorio si era raccontato, evidenziando i diversi momenti che avevano caratterizzato la sua vita, nei periodi storici della nostra Italia.

Tra i più brutti, l’aver affrontato il periodo bellico della seconda guerra mondiale a Pistoia, successivamente nel 150.mo deposito munizioni di Bagni di Tivoli. Molti di più, quelli più belli: il matrimonio nel 1950, la nascita dei cinque figli e il periodo del boom economico di fine anni ‘50 e degli anni ‘60 del secolo scorso che fece dell’Italia una potenza mondiale e la realizzazione di una moderna industria siderurgica a Taranto.

Sino all’ultimo ha sempre seguito con interesse i vari temi politici, apprezzando chi si è sempre interessato al bene comune, con ispirazione cattolica. Tra i politici ai quali era rimasto più affezionato, il conterraneo Aldo Moro.