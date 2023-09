Pretende soldi e terrorizza la mamma, arrestato dai carabinieri

Voleva soldi dalla mamma. E dinanzi al rifiuto ha scatenato l'inferno sotto l'abitazione della malcapitata, sfasciando anche la vetrata del portone di ingresso. Così poco dopo è stato arrestato dai carabinieri con le contestazioni di tentata estorsione, violazione di domicilio e maltrattamenti nei confronti della madre. In carcere un ragazzo di 22 anni. Il grave episodio si è verificato a Palagiano, in provincia di Taranto.

L'aggressione

In realtà l’aggressione avvenuta l'altra notte sarebbe l'ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie.

L'intervento

II giovane si sarebbe recato presso l’abitazione materna con la pretesa di una somma di denaro. Avrebbe anche scagliato una bicicletta contro il portone d'ingresso della casa, frantumando una vetrata. Nel frattempo la madre si è rifugiata all'interno e ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

L’immediato arrivo dei Carabinieri ha consentito di scongiurare conseguenze ben più gravi. I militari hanno arrestato il giovane e lo hanno condotto in caserma. Poco dopo, su disposizione del pubblico ministero di turno, il ragazzo è stato condotto in carcere in attesa di comparire dinanzi al gip per l'udienza di convalida.