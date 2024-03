Auto contro furgoncino: c'è una vittima sulla strada maledetta

Un morto e un ferito. È il drammatico bilancio del nuovo incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7,30, nel tratto all'altezza di Massafra della Statale Appia. L’impatto, tra una Dacia Duster e un camioncino per la sanificazione, è avvenuto a pochi metri dalla rotatoria di via Chiatona. A perdere la vita un uomo di 52 anni di Turi, in provincia di Bari.

Cosa è successo

L’autista del mezzo industriale, invece, è stato trasportato all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quitino Russo. Toccherà agli uomini dell’Arma, dopo i rilievi del caso, chiarire la dinamica dell’ennesimo tragico sinistro sulla strada Statale Appia, già teatro di numerosi incidenti.