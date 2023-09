Eventi e spettacoli per il Natale (anche se ci sono 30 gradi): il Comune avvia l'operazione “Winter Christmas 2023”. Il bando

Finisce oggi formalmente la stagione estiva ma il Comune di Martina Franca è già pronto per l'organizzazione del Natale e per un calendario di eventi invernali, almeno nella parte burocratica. La Giunta comunale, su relazione degli assessori alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo, e al Turismo, Vincenzo Angelini, ha infatti dato mandato al dirigente del Settore Cultura, Turismo e Spettacolo, di predisporre gli atti utili a reperire proposte di iniziative culturali e di spettacolo per la realizzazione del cartellone denominato “Winter Christmas 2023”.

L'avviso pubblico

L’avviso in corso di realizzazione, che con tutta probabilità sarà sovrapponibile a quelli già pubblicati trimestralmente e che indicherà alcune date specifiche per le quali proporre attività, sarà aperto ad associazioni ma anche società che operano professionalmente.

A queste l’ente comunale metterà a disposizione quanto previsto dai regolamenti comunali ovvero il suolo pubblico, le utenze elettriche ove presenti, l’utilizzo dei servizi, l’uso dello stemma comunale e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità, la promozione e la pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali ed eventuali contribuzioni economiche che, si indica nella delibera, saranno sempre nel “limite delle disponibilità di bilancio assegnate dal Peg”. Resta certamente esclusa dalle date nelle quali sarà possibile proporre eventi quella del 31 dicembre, “la cui proposta artistica sarà curata e organizzata direttamente dall’Amministrazione comunale secondo le norme vigenti in materia”, a conferma di come il Capodanno in piazza resti una manifestazione confermata e organizzata istituzionalmente così come per gli scorsi anni nei quali ha ottenuto importanti riscontri di pubblico.

Luoghi interessati e contributi



Il cartellone occuperà i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, dovrà essere “spalmato” in diversi luoghi della città e potrà contenere attività che potranno accedere a sovvenzioni o contributi economici comunali, due parole che indicano una differenza sostanziale. I contributi verranno concessi a “soggetti che svolgono un’attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini in quanto rivolta al perseguimento di fini istituzionali dell’ente comunale”, e saranno pari al 30 percento dei costi sostenuti per la manifestazione se organizzata nel centro storico e al 40 percento se organizzata in altre parti della città o dell’agro comunale.

La sovvenzione, invece, viene descritta nella delibera come “una peculiare fattispecie di contributo caratterizzato per l’essere il beneficio economico riferito ad una proposta progettuale portatrice di particolari vantaggi per la Città”. In questo caso viene valutato dall’ente l’effetto che la manifestazione produce “sul tessuto economico, sociale, turistico e culturale della Città, quantifica la propria contribuzione economica che può anche raggiungere l’intero ammontare degli oneri organizzativi qualora il servizio reso alla cittadinanza sia particolarmente meritevole di sostegno”. Da settare, in questo caso, il lato della comunicazione e della programmazione, apparso deficitario nel periodo estivo, con eventi ufficializzati solo alcuni giorni prima e sponsorizzati con un semplice post sui social il giorno precedente.

