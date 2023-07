Droga nell'imbottitura dei sedili, tre spacciatori in trasferta arrestati dai carabinieri

Spacciatori in trasferta beccati dai carabinieri. In occasione del periodo estivo, i Ccarabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i servizi di prevenzione nel territorio, rafforzati in questo periodo in particolar modo nelle località balneari, nei pressi dei locali notturni e degli esercizi commerciali frequentati da giovani.

La scorsa notte, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Marina di Ginosa, durante il servizio, ha arrestato tre persone, due 28enni e un 23enne, tutti di origine lucane, presunti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

I militari dell’Arma hanno notato i tre giovani, fermi in auto, in una zona del comune ionico poco illuminata. Alla vista dei Carabinieri i ragazzi ripartivano velocemente in direzione del centro, venendo prontamente raggiunti e bloccati dai militari, i quali, in considerazione anche dell’atteggiamento nervoso ed agitato dei tre giovani, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare. Il controllo terminava con esito positivo in quanto sono state rinvenute, ben occultate in una fessura praticata nella spugna dell’imbottitura dei sedili anteriori dell’auto, due buste in cellophane, contenente complessivamente circa 340 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente “marijuana” ed “hashish”. Nel corso del controllo inoltre, uno dei ragazzi, nel tentativo di eludere gli operanti, avrebbe lanciato il proprio telefono cellulare dal finestrino dell’auto, che i militari hanno recuperato.

Lo stupefacente è stato consegnato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto; l’autovettura e il cellulare sono stati posti sotto sequestro.

I tre ragazzi, fatta salva la loro presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari.