Piantano un maxi gazebo sulla spiaggia: scatta la multa da 500 euro

Un weekend da dimenticare con tanto caos sulla costa di Manduria. Con la polizia locale che ha messo a segno controlli a tappeto contro tende e accampamenti sulle spiagge. Violazioni dei divieti che hanno portato ad una raffica di sanzioni. La costa manduriana, per la quasi totalità dispone ancora di spiagge libere, fatto questo che attrae bagnanti provenienti da ogni parte della Puglia che però dimenticano spesso di osservare leggi e regolamenti contenuti nell'ordinanza regionale. Un cattivo esempio di come non ci si deve comportare, è stato dato nel weekend appena trascorso soprattutto da diversi pendolari, un caos davvero da dimenticare, verificatosi soprattutto nelle strade che costeggiano il mare e sulle spiagge. Purtroppo, c'è chi non tiene conto della segnaletica di divieto di campeggio sull'arenile e vi installa tende e gazebo o, addirittura una maxi tenda da giardino, come è avvenuto alla foce del fiume Chidro, occupando diversi metri quadri di spiaggia.

L'amministrazione comunale

Ebbene, «da parte dell'amministrazione comunale - ha ribadito il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro - sin dall'avvio della stagione estiva si è deciso il giro di vite contro chi ignora le regole ed è stata richiesta la massima attenzione al problema da parte della Polizia Locale, Capitaneria di Porto e le altre forze dell'ordine».