Falso avvocato truffa anziana: si fa consegnare gioielli per 40mila euro

Anziana truffata da falso avvocato a Manduria : bottino 40mila euro. E’ accaduto ieri in via Bizzarri a Manduria, allorchè nella mattinata uno sconosciuto, spacciatosi per avvocato, si è presentato sull’uscio dell’abitazione di una 80enne ed ha imbastito una delle più note truffe raccontando che il figlio aveva causato un grave incidente.

A quel punto, il finto legale ha chiesto alla donna di consegnargli quanto più denaro possibile per poter pagare la cauzione sostenendo che il figlio si trovasse in caserma in stato di fermo. L’anziana, non avendo contanti in casa ha ceduto i gioielli e oggetti in oro che custodiva in casa per un ammontare di circa 40mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Manduria.