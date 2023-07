Ladro di farmaci beccato dalla Polizia: arrestato un 33enne

Colto in flagrante mentre rubava dei farmaci. Due poliziotti dei Falchi della Squadra Mobile liberi dal servizio, mentre passeggiavano per Via Emilia a Taranto, hanno notato un giovane, ben noto alle Forze dell’Ordine per la sua propensione ai furti, entrare con una bustina di colore verde in mano all’interno di una farmacia.

Insospettiti, i poliziotti, seguendo i suoi movimenti a distanza attraverso la vetrina dell’esercizio commerciale, hanno visto il soggetto distrarre con una scusa il farmacista per trafugare un farmaco dall’espositore e infilarselo in tasca. I poliziotti hanno deciso di intervenire e sono entrati nella farmacia per bloccare il predetto proprio nel momento in cui stava tentando di appropriarsi di altra merce.

La refurtiva

Nelle tasche del 33enne, gli investigatori hanno rinvenuto la confezione di antidolorifico in polvere che il soggetto aveva appena sottratto dall’espositore, mentre nella busta di plastica, l’uomo celava una chiave esagonale che poi si scoprirà aver sottratto da un negozio poco distante ed una confezione di acqua di colonia che lo stesso ammetterà di aver preso all’interno di un’altra farmacia.

La merce rinvenuta è stata riconsegnata agli aventi diritto, mentre l’uomo, trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente è stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato e tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.