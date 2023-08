Rapina in farmacia con fucile a canne mozze: minacciano i dipendenti e scappano con il denaro

Una rapina ai danni di una farmacia di Ceglie del Campo, in provincia di Bari, è stata compiuta ieri pomeriggio da due persone, una delle quali armata con un fucile a canne mozze. Secondo quanto si apprende, gli autori del colpo sarebbero entrati nel locale e, minacciando i dipendenti e tutti i presenti si sono impadroniti del denaro che era in cassa per poi fuggire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura di Bari che oltre ad aver effettuato i rilievi, hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della farmacia e della zona e ascoltato i testimoni della rapina. I poliziotti sarebbero già sulle tracce dei due.