Rapina in farmacia: arrestato un giovane di 22 anni. Si cerca il complice

Un ragazzo di 22 anni di nazionalità albanese è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Bari perché ritenuto uno dei presunti autori della rapina compiuta in una farmacia di Ceglie del Campo, in provincia di Bari.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini supportate dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, in due - con i volti coperti e vestiti di scuro - sarebbero entrati con veemenza e urlando nella farmacia: uno di loro avrebbe raggiunto la cassa e preso i contanti, l'altro armato di fucile da caccia Beretta calibro 12 avrebbe tenuto sotto scacco clienti e il personale. Prima di fuggire, uno dei due avrebbe scippato di una collana una cliente e tentato di prendere la borsa a un'altra. La fuga poi è avvenuta usando una moto di grossa cilindrata. I poliziotti, subito intervenuti, sono riusciti a intercettare e fermare il 22enne, recuperando la moto, il fucile e la refurtiva. L'uomo ora è in carcere mentre le indagini proseguono per identificare il complice.