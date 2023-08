Gasolio di contrabbando, sequestrati 24mila litri. E scattano sei denunce

Oltre 24.000 i litri di gasolio ad uso agevolato sono stati sequestrati dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera in quanto erano destinati ad essere introdotti in consumo di contrabbando, senza il pagamento delle previste imposte (c.d. accise). Contestualmente, sono stati posti sotto sequestro i mezzi utilizzati per il trasporto illegale del prodotto, un deposito commerciale, nonché alcune cisterne munite di pompe di erogazione.

Sei denunce

Al termine dell’attività, le Fiamme Gialle hanno denunciato 6 soggetti, per i reati di contrabbando nonché di ricettazione ed utilizzo di atti falsi.

Violazioni sui prezzi del carburante

Nel contempo, i Finanzieri hanno eseguito, su tutto il territorio del Subappennino Dauno, numerosi interventi finalizzati alla verifica dell’osservanza della disciplina dei prezzi da parte dei distributori di carburante, riscontrando 6 violazioni.

I controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti sono finalizzati non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi ma anche il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e la trasparenza dei prezzi al consumatore.