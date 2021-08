Incendio allo stabilimento “Jamaica” di Taranto: completamente bruciata la frescheria

Un incendio alle prime ore del giorno ha praticamente distrutto il locale interno al "Jamaica", noto stabilimento della marina di Lizzano a pochi chilometri da Taranto. Sono tutte da chiarire le circostanze che hanno determinato il rogo: le fiamme si sono sviluppate dopo le 6 di questa mattina all’interno dello stabilimento balneare sulla Litoranea salentina: sul posto si sono recati i Vigili del fuoco di Taranto che hanno cercato di domare l'incendio e anche delle pattuglie dei Carabinieri.

In particolare il fuoco si sarebbe sviluppato all’interno del locale che ospita la “frescheria” annessa allo stabilimento balneare. Sul posto anche un’autoambulanza del 118 che ha soccorso la titolare della struttura che ha accusato un lieve malore. L’incendio è stato domato intorno alle 7.30. In corso le indagini per accertare la natura dell’incendio. Alcune strutture della “frescheria” sono crollate accartocciandosi su se stesse.

Le parole del comandante dei Vigili del Fuoco

“Il personale dello stabilimento, che dorme lì, ci ha detto che stamattina presto é stato svegliato dal crepitio delle fiamme. Sembrava il rumore della pioggia, così almeno lo avvertivano nel dormiveglia, ed invece era il fuoco che stava divampando”. Così Giovanni Pietroforte, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, spiega l’incendio che questa mattina presto ha distrutto la “frescheria” dello stabilimento balneare “Jamaica” a Marina di Lizzano sulla litoranea salentina.

“Siamo intervenuti intorno alle 6 - afferma Pietroforte ad Agi -, impiegando 14 uomini e mezzi da Taranto, Manduria e Grottaglie, l’incendio allo stato è spento, ma siamo ancora sul posto per le ultime cose. Le fiamme hanno attaccato tutta la parte esterna dello stabilimento, che era in legno, anche abbastanza secco visto le elevate temperature di queste ultime settimane. Nessun danno c’è stato invece alle strutture fisse del complesso”. “Stiamo anche accertando la natura dell’incendio ed é ancora troppo presto per trarre delle conclusioni” rileva Pietroforte.